Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Они продолжали целые десятк?? лет сопеть, дремать и зевать. Огни фонарей словно маяки. Лошади будто драконы крылатые.

Русский язык
Укажи предложение(-я) с составным именным сказуемым. Они продолжали целые десятк?? лет сопеть, дремать и зевать. Огни фонарей словно маяки. Лошади будто драконы крылатые.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать. Сказуемое - продолжали сопеть, дремать и зевать.
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