Укажи слово в котором количество звуков и букв не совпадает :книг ; дельта ; мой ; хорошо
Русский язык
Укажи слово в котором количество звуков и букв не совпадает :книг ; дельта ; мой ; хорошо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельта можно не благодорить
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