Укажи строку, в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная Мол...дёжь , ...пельсин, н...родный Обв...нять, д...лёкий, н...чной, х...лодный Ваз...чка, сб...жать, вид...т, труд...любие Т...жёлый, ш...ро...

Русский язык

Укажи строку, в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная Мол...дёжь , ...пельсин, н...родный Обв...нять, д...лёкий, н...чной, х...лодный Ваз...чка, сб...жать, вид...т, труд...любие Т...жёлый, ш...рокий, х...роший, пр...лёт

Автор: Гость