Укажи строку, в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная Мол...дёжь , ...пельсин, н...родный Обв...нять, д...лёкий, н...чной, х...лодный Ваз...чка, сб...жать, вид...т, труд...любие Т...жёлый, ш...ро...

Русский язык
Укажи строку, в которой во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная Мол...дёжь , ...пельсин, н...родный Обв...нять, д...лёкий, н...чной, х...лодный Ваз...чка, сб...жать, вид...т, труд...любие Т...жёлый, ш...рокий, х...роший, пр...лёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. обвИнять, дАлекий, нОчной, хОлодный
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