Укажи в предложениях подлежащее.в глубине леса слышится особенный шум. скрипят клесты. звучит звонкая песня зяблика. в ветках сосен мелькает пушистый беличий хвост.
Русский язык
Укажи в предложениях подлежащее.в глубине леса слышится особенный шум. скрипят клесты. звучит звонкая песня зяблика. в ветках сосен мелькает пушистый беличий хвост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Шум - подлежащее, слышится - сказуемое. 2)Клесты - подл-е, скрипят - сказ-е. 3)Песня - подл-е, звучит - сказ-е. 4)мелькает - сказ-е, хвост - подлеж-е.
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