Укажи выражение для решения задачи .два лыжника начали двигаться одновременно от одного и того же флажка в противоположных направлениях скорость одного лыжника 240м/мин,другого 300м/мин .на каком расстоянии друг от друга лыжник...

Математика
Укажи выражение для решения задачи .два лыжника начали двигаться одновременно от одного и того же флажка в противоположных направлениях скорость одного лыжника 240м/мин,другого 300м/мин .на каком расстоянии друг от друга лыжники будут через 10минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(240+300)*10=5400м один від одного
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