Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одного велосипедиста 220м/мин а другого 250м/мин на сколько приблизятся велосипедист...

Математика
Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одного велосипедиста 220м/мин а другого 250м/мин на сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(220+250)*30=1410 м Ответ: велосипедисты приблизятся друг к другу на 1410 метров.
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