Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одного велосипедиста 220м/мин а другого 250м/мин на сколько приблизятся велосипедист...

Математика

Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одного велосипедиста 220м/мин а другого 250м/мин на сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин

Автор: Гость