Укажи звенья рефлекторной дуги

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Классификация по рецепторному звену.· Интероцептивные: информация, возбуждающая рецептор и, запускающая рефлекс, получена с рецепторов внутренних органов;· Экстероцептивные: информация, возбуждающая рецептор и, запускающая рефлекс, получена из внешней среды с помощью сенсорных систем;· Проприоцептивные: рефлексы, запускаемые с рецепторов мышц, сухожилий и суставов.· по центральному звену выделяют: центральные (истинные) – главное звено находится в ЦНС и периферические – центральное звено находится за пределами ЦНС.