Укажите число равное неправильной дроби 54.числитель 3 знаменатель
Математика
Укажите число равное неправильной дроби 54.числитель 3 знаменатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
543 = 54 : 3 = 18 Чтобы найти значение неправильной дроби надо разделить чеслитель на знаменатель
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