Укажите число равное неправильной дроби 54.числитель 3 знаменатель

Математика
Укажите число равное неправильной дроби 54.числитель 3 знаменатель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
543 = 54 : 3 = 18 Чтобы найти значение неправильной дроби надо разделить чеслитель на знаменатель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите даю 40 баллов . По рисунку объясните различные причины образования осадков ( объясните стрелки что они делают ? Куда поднимаются?)
Ответить
Английский язык
Помагите 3 и 4 задание
Ответить
Английский язык
Моя мама встает в 7:00. Она идёт мыть лицо и руки. В 7:10 у моей мамы завтрак. Потом она везёт меня в школу в 7:30. В остальное время моя мама убир...
Ответить
Математика
Катети прямокутного трикутника ==6 см . 8см .знайти відстань між центрами вписаного і описаного кола
Ответить
Алгебра
При каких значениях переменной имеет смысл выражение 7 числитель, x+11 знаменател?? ?
Ответить