Моя мама встает в 7:00. Она идёт мыть лицо и руки. В 7:10 у моей мамы завтрак. Потом она везёт меня в школу в 7:30. В остальное время моя мама убирается по дому, готовит еду для всей семьи. Моя мама домохозяйка. Вечером моя мам...
Английский язык
Моя мама встает в 7:00. Она идёт мыть лицо и руки. В 7:10 у моей мамы завтрак. Потом она везёт меня в школу в 7:30. В остальное время моя мама убирается по дому, готовит еду для всей семьи. Моя мама домохозяйка. Вечером моя мама смотрит телевизор. В 23:00 она идёт спать. Перевести на английский язык.
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