Напиши сказку или рассказ начало: в некотором царстве в некотором государстве вдруг все люди стали одинаковыми
Обществознание
Напиши сказку или рассказ начало: в некотором царстве в некотором государстве вдруг все люди стали одинаковыми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были дед до бабка и не было у них
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