13 упражнения пожалуйста

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13 упражнения пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышится - глагол марш - сущ салют - сущ рапорт - сущ приветствовать - глагол обращаться - глагол готовится - глагол олимпиада - сущ приближаться - глагол
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