Самолет вылетел из Якутска в 6:00. Во сколько часов прилетит в Москву.Сколько часов ??етал самолет. Без задерживаний.
География
Самолет вылетел из Якутска в 6:00. Во сколько часов прилетит в Москву.Сколько часов ??етал самолет. Без задерживаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между Якутском и Москвой равна 4897км. _______ Разница во времени Якутск и Москва составляет -6 часов Источник: time.online.ua/raznitsa/jakutsk/moscow/ _______ И да: Задача нерешаема, т.к неизвестно сколько кмч летел самолет!
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