С какими словами могут употребляться данные слова ?
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С какими словами могут употребляться данные слова ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.) Стоунхендж фестиваль Эти молодые люди в известном музыкальном фестивале в Стоунхендже. Они смотрят свои любимые группы и они находятся в палатках. В какой стране они находятся? а) США б) Англия с) Австралия
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