В семье трое детей: Женя,Валя и Саша; 2 мальчика и 1 девочка.Среди имен Женя и Валя есть имя одного мальчика.Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика.Как зовут девочку?

Математика
В семье трое детей: Женя,Валя и Саша; 2 мальчика и 1 девочка.Среди имен Женя и Валя есть имя одного мальчика.Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика.Как зовут девочку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валя? Женское имя? Женя и Саша - мальчики!
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