В семье трое детей: Женя,Валя и Саша; 2 мальчика и 1 девочка.Среди имен Женя и Валя есть имя одного мальчика.Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика.Как зовут девочку?

Математика

В семье трое детей: Женя,Валя и Саша; 2 мальчика и 1 девочка.Среди имен Женя и Валя есть имя одного мальчика.Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика.Как зовут девочку?

Автор: Гость