Помогите сделать химию! Все фото во вложении. Наша химичка озверела после дня учителя, обиделась и теперь задала то, что мы не знаем........

Химия

Помогите сделать химию! Все фото во вложении. Наша химичка озверела после дня учителя, обиделась и теперь задала то, что мы не знаем........

Автор: Гость