Помогите сделать химию! Все фото во вложении. Наша химичка озверела после дня учителя, обиделась и теперь задала то, что мы не знаем........
Химия
Помогите сделать химию! Все фото во вложении. Наша химичка озверела после дня учителя, обиделась и теперь задала то, что мы не знаем........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) CaO+H2O=Ca(OH)2 б) CH4+2O2=CO2+2H2O в)4Al+3O2=2Al2O3 г)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O д)Fe+2HCl=FeCl2+H2 е)Mg+Cl2=MgCl2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1. Определите местное время в Донецке, если на нулевом меридиане местное время со??тавляет 16.00 ч. 2. Солнечное время в Донецке 13.00. Определ...
Обществознание
Математика
История
Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопросы: 1.Опишите образ жизни человека эпохи неолита. 2.Проанализируйте,как изменилась жизнь челове...