Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопросы: 1.Опишите образ жизни человека эпохи неолита. 2.Проанализируйте,как изменилась жизнь человека по окончании ледникового периода? 3.Объясните,как вы понимаете смысл понятий:ос...

История

Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопросы: 1.Опишите образ жизни человека эпохи неолита. 2.Проанализируйте,как изменилась жизнь человека по окончании ледникового периода? 3.Объясните,как вы понимаете смысл понятий:оседлый образ жизни;неолетическая революция;ремесленники. Заранее огромнейшее спасибо!!!

Автор: Гость