Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопросы: 1.Опишите образ жизни человека эпохи неолита. 2.Проанализируйте,как изменилась жизнь человека по окончании ледникового периода? 3.Объясните,как вы понимаете смысл понятий:ос...

История
Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопросы: 1.Опишите образ жизни человека эпохи неолита. 2.Проанализируйте,как изменилась жизнь человека по окончании ледникового периода? 3.Объясните,как вы понимаете смысл понятий:оседлый образ жизни;неолетическая революция;ремесленники. Заранее огромнейшее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.люди в эпоху неолита развили навык оттачивания камня, появились новые орудия труда. 2.Многие научились разжигать огонь и шить одежду. 3.не знаю
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