Які права я хочу мати як учень загальноосвітньої школи? Написати 3-4 права, крім "б??зкоштовне харчування", і "відсутність шкільної форми"

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Які права я хочу мати як учень загальноосвітньої школи? Написати 3-4 права, крім "б??зкоштовне харчування", і "відсутність шкільної форми"

Автор: Гость