Жизненный пример про природу

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Роль природы в жизни человека Природа в жизни человека играет как материальное, так и духовное значение. Материальное, так как собственно природа дает нам пищу, жилье, одежду. И, казалось бы, эта мысль очень проста, поэтому, придерживаясь этого взгляда, человек должен быть признателен природе. Если нет такого чувства, то, по крайней мере, нужно понимать простую вещь: не вспахивая, не удобряя поле, нечего надеяться, что в следующем году у тебя будет хлеб на столе. Духовное значение природы в жизни человека, по моему мнению, начало теряться давно, когда человек стал больше уделять внимания себе, своему внутреннему миру, а не своим отношениям с внешним миром. Когда-то язычники, не отделяли себя от природы, они жили в ней и с ней. И характер поведения, и даже одежда были гармоничны с природой. Теперь же, чем больше вызовов мы делаем, например, в одежде, чем больше мы придерживаемся определенной моды, а не гармоничного соединения удобного и эстетичного, тем более мы отделяемся от природы. Природа не становится нам матерью, кем она была для наших пращуров. А мы, как те Иваны, не помнящие родства, ведем себя непристойно и ненавистно. Терпение природы не безгранично. Она будет протестовать, и будет посылать нам страшные предупреждения, например Чернобыльская трагедия – это одно из таких предупреждений. И все же таки я верю в духовное возрождение человека, ведь он приходит в этот мир безгрешным малышом. Необходимо только чаще напоминать людям, что они – дети природы, ее маленькая частица.