Перечисли вещества, которые при температуре 18 °C находятся в жидком состоянии.

Гость: Гость:

1) в разных условиях во всех трех агрегатных состояниях могут находиться: хлорид натрия ("соль" - что за абстракция?) , вода, ртуть. Дерево - вообще не вещество, строго говоря. 2) слабые межмолекулярные связи обуславливают легкость перехода эфира из жидкого в газообразное агр. состояние уже в нормальных условиях = легко испаряется. 3) некоторое количество нафталина находится в газообразном состоянии, надо понимать. 4) из голодного помещения? Что за ужасы? О_о Если перенесут из холодного помещения в теплое, диаметр отверстия несколько увеличится.