Перечисли вещества, которые при температуре 18 °C находятся в жидком состоянии.
Физика
Перечисли вещества, которые при температуре 18 °C находятся в жидком состоянии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в разных условиях во всех трех агрегатных состояниях могут находиться: хлорид натрия ("соль" - что за абстракция?) , вода, ртуть. Дерево - вообще не вещество, строго говоря. 2) слабые межмолекулярные связи обуславливают легкость перехода эфира из жидкого в газообразное агр. состояние уже в нормальных условиях = легко испаряется. 3) некоторое количество нафталина находится в газообразном состоянии, надо понимать. 4) из голодного помещения? Что за ужасы? О_о Если перенесут из холодного помещения в теплое, диаметр отверстия несколько увеличится.
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