Определите пол-ие хим. эл. в Периодической сист-е Менделеева по его электронной фо??муле: а) 2е, 8е б) 2е, 8е, 4е

Химия

Определите пол-ие хим. эл. в Периодической сист-е Менделеева по его электронной фо??муле: а) 2е, 8е б) 2е, 8е, 4е

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