Определите пол-ие хим. эл. в Периодической сист-е Менделеева по его электронной фо??муле: а) 2е, 8е б) 2е, 8е, 4е
Химия
Определите пол-ие хим. эл. в Периодической сист-е Менделеева по его электронной фо??муле: а) 2е, 8е б) 2е, 8е, 4е
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А)Ne - неон б)Si - кремний
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