Спишите,выбирая нужные предлоги и правильно употребляя данные в скобках слова.Вс??авляя пропущенные буквы,подбирайте проверочные слова. Работают (на,в)(завод),прив..зти (с,из) (магазин),приехать (из,с) (Камчатка),поехать (на,в...
Русский язык
Спишите,выбирая нужные предлоги и правильно употребляя данные в скобках слова.Вс??авляя пропущенные буквы,подбирайте проверочные слова. Работают (на,в)(завод),прив..зти (с,из) (магазин),приехать (из,с) (Камчатка),поехать (на,в) (Украина),приедем (с,из) (Урал),выгл..нул (из-за,с) (угол),л..карство (от,для) (г..л..вная боль),ук..зать (о,на) (недостатки),г..ворить (о,за) (дело).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работают на заводе, привезти из магазина, приехать с Камчатки, поехать в Украину, приедем с Урала, выглянул из-за угла, лекарство от головной боли, указать на недостатки, говорить о деле
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