1.Когда пишется разделительный ь знак а когда ъ? 2.Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корнях слов? 3.В каких словах после ж ш пишется ю? 4.Какие части речи вы знаете? 5. Назовите падежи имён существительных ...
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1.Когда пишется разделительный ь знак а когда ъ? 2.Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корнях слов? 3.В каких словах после ж ш пишется ю? 4.Какие части речи вы знаете? 5. Назовите падежи имён существительных и вопросы каждого из падежей? 6. Как изменяются имена прилагательные? 7. Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами? 8. Приведи примеры глаголов с окончаниями -ешь -ет -ем -ете -ут и с окончаниями -ишь -ит -им -ите -ат 9. С какими стилями речи вы познакомились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Приставка,корень,суффикс,окончание,основа.. Либо я не поняла 2 вопрос, скорее всего это просто корень.
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