1. Определите местное время в Донецке, если на нулевом меридиане местное время со??тавляет 16.00 ч. 2. Солнечное время в Донецке 13.00. Определите, на котором меридиане в этот момент будет 17.00. 3. Определите географическу...

География

1. Определите местное время в Донецке, если на нулевом меридиане местное время со??тавляет 16.00 ч. 2. Солнечное время в Донецке 13.00. Определите, на котором меридиане в этот момент будет 17.00. 3. Определите географическую долготу пункта А, если на нем местное время 10 ч 30 мин, а в Лондоне 8 ч. 4. Подумайте, как рассчитать протяженность светового дня в г. Донецке в дни солнцестояния и равноденствия. 5. Составьте задачу на определение поясного времени.

Автор: Гость