1. Определите местное время в Донецке, если на нулевом меридиане местное время со??тавляет 16.00 ч. 2. Солнечное время в Донецке 13.00. Определите, на котором меридиане в этот момент будет 17.00. 3. Определите географическу...
География
1. Определите местное время в Донецке, если на нулевом меридиане местное время со??тавляет 16.00 ч. 2. Солнечное время в Донецке 13.00. Определите, на котором меридиане в этот момент будет 17.00. 3. Определите географическую долготу пункта А, если на нем местное время 10 ч 30 мин, а в Лондоне 8 ч. 4. Подумайте, как рассчитать протяженность светового дня в г. Донецке в дни солнцестояния и равноденствия. 5. Составьте задачу на определение поясного времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу,то в чем точно уверена 1.1)3-0=3 2)16+3=19:00 2.1)13-3=11 2)17-11=6 3)15·3=90 3.1)360:24=15° 2)15·2,5=37,5
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