РАССКАЗ ОБО МНЕ МЕНЯ ЗОВУТ АЛИНА МНЕ 12 ЛЕТ

Обществознание
РАССКАЗ ОБО МНЕ МЕНЯ ЗОВУТ АЛИНА МНЕ 12 ЛЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня завут Алина.Мне 12. я памагаю маме по квартире:моюпосуду пылисосю,вытираю пыль 
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