#276 Найдите сумму: СРОЧНО!!!!!
Математика
#276 Найдите сумму: СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 78 + 6 310 = (5 + 78) + (6 + 310) = (5 + 6) + 78 + 310 = 11 + 78 + 310
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