Найдите наименьший общий знаменатель 3/8 и 1/18
Математика
Найдите наименьший общий знаменатель 3/8 и 1/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8 и 1/8 сокращаем второй 3
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