Разгадайте ребус пи 100 лет ПЛЕЕС

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Разгадайте ребус пи 100 лет ПЛЕЕС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пистолет.Что тут сложного?
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