Помогите пожалуйста 6 признаков научно-популярного стиля.

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Помогите пожалуйста 6 признаков научно-популярного стиля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
логичность изложения, точность, обобщенность, объективность. Научные суждения написаны доступным, ясным, понятным языком, раскрыты подробно, иллюстрированы примерами.
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