Помогите пожалуйста 6 признаков научно-популярного стиля.
Русский язык
Помогите пожалуйста 6 признаков научно-популярного стиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
логичность изложения, точность, обобщенность, объективность. Научные суждения написаны доступным, ясным, понятным языком, раскрыты подробно, иллюстрированы примерами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
В семье трое детей: Женя,Валя и Саша; 2 мальчика и 1 девочка.Среди имен Женя и Валя есть имя одного мальчика.Среди имен Саша и Женя тоже есть имя о...
Математика