РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! можно ли воспитать в себе способность бескорыстно пом??гать другим людям? приведите примеры из жизни.

Обществознание
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! можно ли воспитать в себе способность бескорыстно пом??гать другим людям? приведите примеры из жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)всё делать с любовью. 2) делать не из уважения ,а по-дружески. 3) делать помощь потому что друг или подруга как член семьи
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