Попав на необитаемый остров.ты вынужден вести счет днями.Как ты будешь это делать Нарисуй свой календарь.Спасибо большое заранее
Окружающий мир
Попав на необитаемый остров.ты вынужден вести счет днями.Как ты будешь это делать Нарисуй свой календарь.Спасибо большое заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна палочка это день _семь палочек это неделя (семь дней) четыре недели это месяц и т.д.
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