1). Решите уравнение: а). 5х – 0,8 = 2х + 1,6; б). 4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). в). 2). За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей бо...

Алгебра

1). Решите уравнение: а). 5х – 0,8 = 2х + 1,6; б). 4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). в). 2). За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготавливал ученик ? 3). Решеите уравнение 4). В первом ящике в 2 раза больше килограммов гвоздей, чем во втором. После того как из первого ящика взяли 5 кг гвоздей, а из второго 10 кг, в первом стало в 3 раза больше гвоздей, чем во втором. Сколько килограммов гвоздей было в двух ящиках ? решите что сможете lt;3

Автор: Гость