1). Решите уравнение: а). 5х – 0,8 = 2х + 1,6; б). 4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). в). 2). За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей бо...
Алгебра
1). Решите уравнение: а). 5х – 0,8 = 2х + 1,6; б). 4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). в). 2). За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготавливал ученик ? 3). Решеите уравнение 4). В первом ящике в 2 раза больше килограммов гвоздей, чем во втором. После того как из первого ящика взяли 5 кг гвоздей, а из второго 10 кг, в первом стало в 3 раза больше гвоздей, чем во втором. Сколько килограммов гвоздей было в двух ящиках ? решите что сможете lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а) 5х-0,8=2х+1,6 5х-2х=1,6+0,8 3х=2,4 х=0,8 б)4-2(х+3)=4(х-5) 4-2х-6=4х-20 -2х-4х=-20-4+6 -6х=-18 х=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько можно написать разнообразных чисел, используя в каждом числе только цифр??, меньшие четырёх, причём каждую — в том количестве, какое сия ци...
Русский язык
Опредили о чем говорится в тексте. отшумел и ушел прочь летний дождь. из-за туч выб??алось солнце. и тотчас на листьях деревьев заискрились водяные...
Английский язык
Русский язык