Катети прямокутного трикутника ==6 см . 8см .знайти відстань між центрами вписаного і описаного кола
Математика
Катети прямокутного трикутника ==6 см . 8см .знайти відстань між центрами вписаного і описаного кола
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