Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3

Алгебра

Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3

Автор: Гость