Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3
Алгебра
Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По- моему в) кратна 3
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