К какому виду речи относится слово хварать
Русский язык
К какому виду речи относится слово хварать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хворать - глагол, несовершенный вид, инфинитив (начальная форма),
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