Сумму первых двух последовать но четных чисел ,идущих после 26,делят на 7. найди час??ное остаток?
Математика
Сумму первых двух последовать но четных чисел ,идущих после 26,делят на 7. найди час??ное остаток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 и 1..............................
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