Помогите пж. Дам 30 баллов

Гость: Гость:

Медный Всадник» состоит из «Вступления» и двух частей. «Вступление» не только необычно и велико (составляет почти около трети всей поэмы) , но и мало похоже на просто вступление, а как бы самостоятельный текст. В первой части поэмы впервые сведены вместе герои: бронзовый Петр (пока еще не Медный всадник) и бедный Евгений. Действие второй части происходит сразу после окончания наводнения. Есть в поэме и скрытый эпилог - заключение, которое намного меньше вступления и, видимо, потому и не выделено поэтом специальным заголовком.