Помогите пж. Дам 30 баллов
Литература
Помогите пж. Дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медный Всадник» состоит из «Вступления» и двух частей. «Вступление» не только необычно и велико (составляет почти около трети всей поэмы) , но и мало похоже на просто вступление, а как бы самостоятельный текст. В первой части поэмы впервые сведены вместе герои: бронзовый Петр (пока еще не Медный всадник) и бедный Евгений. Действие второй части происходит сразу после окончания наводнения. Есть в поэме и скрытый эпилог - заключение, которое намного меньше вступления и, видимо, потому и не выделено поэтом специальным заголовком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Начальная и конечная скорости прямолинейного прямолинейного движения тела соответственно равны 5 и 1 м/с. Куда было направлено ускорение тела?
Русский язык
Английский язык
Is there a simular food feastival in your country? make notes under the heafings in ex. 4 a, then write a short text about it. нужно написать тол...
Русский язык