Начальная и конечная скорости прямолинейного прямолинейного движения тела соответственно равны 5 и 1 м/с. Куда было направлено ускорение тела?
Физика
Начальная и конечная скорости прямолинейного прямолинейного движения тела соответственно равны 5 и 1 м/с. Куда было направлено ускорение тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начальная скорость - это 5 м/с, а 1 м/с - конечная, то можно с лёгкостью сказать, что тело тормозит (или замедляется), значит ускорение отрицательное, значит ускорение направлено в противоположную сторону движения.
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