Помогите решить задачку : Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам , состоит из 7 заданий . Они уже выполнили 3 из них . Какую часть проверочной работы им осталось выполнить . (заранее спасибо)

Математика

Помогите решить задачку : Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам , состоит из 7 заданий . Они уже выполнили 3 из них . Какую часть проверочной работы им осталось выполнить . (заранее спасибо)

Автор: Гость