Помогите решить задачку : Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам , состоит из 7 заданий . Они уже выполнили 3 из них . Какую часть проверочной работы им осталось выполнить . (заранее спасибо)
Математика
Помогите решить задачку : Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам , состоит из 7 заданий . Они уже выполнили 3 из них . Какую часть проверочной работы им осталось выполнить . (заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. они выполнили 3 из 7 заданий, то можно записать как 3/7, им осталось выполнить 7/7-3/7=4/7
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