Найдите всказках А.Пушкина эпитеты о сказке омёртвой царице
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Найдите всказках А.Пушкина эпитеты о сказке омёртвой царице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные эпитеты: белой, желанный, милого,красно, ясный, сине, буйный, алым. Описательные эпитеты: белолица, черноброва, высока, стройна, бела, молодое, золотое, румяно-золотисто, наливное. Оценочные эпитеты: горда, ломлива, своенравна, ревнива, гневной, прекрасную, милую. Эмоциональные эпитеты: Черной (зависти), злая, бедный, милых, печальной.
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