Укажите грамматические основы предложений. Петер Фаберже — сын ювелира, открывшего более ста пятидесяти лет назад в Петербурге магазин золотых и бриллиантовых вещей, знаток прикладного искусства, талантливый предприниматель. О...

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Петер Фаберже— (кто? Петер Фаберже. Подчёркиваем одной чертой) сын( Петер Фаберже есть кто? Сын. Подчёркиваем двумя чертами, но подписываем, что это существительное - сущ.) ювелира, открывшего(ювелира какого? Открывшего. Это причастный оборот, подчёркиваем волнистой линией. Ставим над "ювелира" крестик и ведём стрелку к "открывшего". Суффикс здесь будет -вш-. Открывшего что? Магазин) более ста пятидесяти лет назад в Петербурге магазин золотых и бриллиантовых вещей, знаток прикладного искусства, талантливый предприниматель. Он(местоимение, подчёркиваем, как сущ.) сумел превратить(глагол. Подчёркиваем двумя чертами вместе с "превратить) небольшой магазин отца в известную во всем мире фирму. Изделия(существительное) Фаберже — подлинные произведения( изделия есть что? Произведения. Подчёркиваем двумя чертами и подписываем, что это сущ.) искусства. Самые удивительные изделия(кто, что? существительное) — сувенирные пасхальные яйца(изделия есть что? Яйца. Подчёркиваем двумя чертами и подписываем, что это сущ.), | изготовленные(яйца какие? изготовленные. Это прич. оборот, на письме выделяем волнистой линией. Суффикс - енн-)по заказу(изготовленные как? По заказу. Ставим крестик над "изготовленные" и ведём линию к "по заказу") членов царской семьи|. Содержание(существительное) каждого яйца — оригинальный сюрприз(Содержание - есть сюрприз. Подчёркиваем двумя линиями и подписываем, что это сущ.). Московский Кремль(есть что? Московский Кремль. Подчёркиваем двумя линиями и подписываем, что это сущ.) , золотой заводной поезд( Содержание - есть поезд. Подчёркиваем двумя линиями и подписываем, что это сущ.) , музыкальная шкатулка( Содержание - есть шкатулка. Подчёркиваем двумя линиями и подписываем, что это сущ.) (все это - однор. члены предложения, которые мы в схеме обводим кружком) — вот лишь немногие из сюрпризов. Филиалы (кто что? Филиалы. Это сущ.)фирмы были открыты(глагол) в Москве, Киеве, Одессе и Лондоне(где? в Москве, Киеве, Одессе и Лондоне. Это однородные члены предложения, выделяем отрывистой линией с точкой) . Выполнять(что делать? Выполнять. Это глагол) вещи в духе старинной русской утвари — один из принципов работы московского отделения фирмы.