Когда Вы движетесь равномерно, когда - нет: идёте по тротуару; прыгаете по кочкам б??лота, идёте по рынку.
Физика
Когда Вы движетесь равномерно, когда - нет: идёте по тротуару; прыгаете по кочкам б??лота, идёте по рынку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По тротуару - равномерно по кочкам болота - неравномерно по рынку - равномерно
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