Когда Вы движетесь равномерно, когда - нет: идёте по тротуару; прыгаете по кочкам б??лота, идёте по рынку.

Физика

Когда Вы движетесь равномерно, когда - нет: идёте по тротуару; прыгаете по кочкам б??лота, идёте по рынку.

Автор: Гость