В форме какого времени употреблены глаголы любит играть
Математика
В форме какого времени употреблены глаголы любит играть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любит-настояшее играть-настояшее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Как сказать на английском это предложение: "на стене висела табличка с предупрежд??нием( обязательно слово warning) не оставлять личные вещи без пр...
Русский язык
Допиши окончания. объясни как проверить безударные окончания существительных. В звезде найдешь ты букву З. И в золот..., и в роз.... В земле, в а...
Математика
Катер прошел 20 км вверх по реке и 30 километров затратив на весь путь 2 часа Какова скорость течения реки если скорость катера в стоячей воде 25 к...