Допиши окончания. объясни как проверить безударные окончания существительных. В звезде найдешь ты букву З. И в золот..., и в роз.... В земле, в алмаз..., в бирюзе. В заре, в зиме, в морозе. И в звонкой зелен... берез, И в земл...
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Допиши окончания. объясни как проверить безударные окончания существительных. В звезде найдешь ты букву З. И в золот..., и в роз.... В земле, в алмаз..., в бирюзе. В заре, в зиме, в морозе. И в звонкой зелен... берез, И в земляник... зрелой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В золоте, и в розе,в алмазе,в звонкой зелени,в землянике.
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