Как сказать на английском это предложение: "на стене висела табличка с предупрежд??нием( обязательно слово warning) не оставлять личные вещи без присмотра" Пожалуйста не скидывайте мне перевод с онлайн переводчика!!
Английский язык
Как сказать на английском это предложение: "на стене висела табличка с предупрежд??нием( обязательно слово warning) не оставлять личные вещи без присмотра" Пожалуйста не скидывайте мне перевод с онлайн переводчика!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On the wall hung a sign with a warning"Don't leave your things unattended"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши окончания. объясни как проверить безударные окончания существительных. В звезде найдешь ты букву З. И в золот..., и в роз.... В земле, в а...
Математика
Катер прошел 20 км вверх по реке и 30 километров затратив на весь путь 2 часа Какова скорость течения реки если скорость катера в стоячей воде 25 к...