Как сказать на английском это предложение: "на стене висела табличка с предупрежд??нием( обязательно слово warning) не оставлять личные вещи без присмотра" Пожалуйста не скидывайте мне перевод с онлайн переводчика!!

Английский язык

Как сказать на английском это предложение: "на стене висела табличка с предупрежд??нием( обязательно слово warning) не оставлять личные вещи без присмотра" Пожалуйста не скидывайте мне перевод с онлайн переводчика!!

Автор: Гость