Укажите,какие предложения имеют прямой порядок слов,а какие-обратный. Кончились мои неприятности. (А.Куприн) В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. (К.Паустовский) Поёт море,гудит город,ярко сверкает солнце,...
Русский язык
Укажите,какие предложения имеют прямой порядок слов,а какие-обратный. Кончились мои неприятности. (А.Куприн) В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. (К.Паустовский) Поёт море,гудит город,ярко сверкает солнце,творя сказки. (М.Горький) Аркадий Павлович говорил голосом мягким и приятным .(И.Тургенев) С середины неба глядит месяц. (Н.Гоголь) Яркое зимнее солнце заглянуло в наши окна . (С.Аксаков)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обратный; 2) прямой; 3)прямой; 4) прямой; 5)обратный; 6) прямой.
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