Укажите координаты вершины ,уравнение оси симметрии параболы,координаты точек пересечения параболы с осями кординат ,если парабола график функции у=5х^2+4х-2
Алгебра
Укажите координаты вершины ,уравнение оси симметрии параболы,координаты точек пересечения параболы с осями кординат ,если парабола график функции у=5х^2+4х-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вершина по иксу: По игреку: В итоге: 2) Уравнение оси симметрии равна значению икса в вершине параболы, то есть: 3) Пересечение с Х: Пересечение с Y:
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