Как правильно проставить знаки препинания в вопросе и ответе?- Что делает? Отправляется в полет.

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Как правильно проставить знаки препинания в вопросе и ответе?- Что делает? Отправляется в полет.
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Автор: Гость
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Гость:
Отправляется куда?в полёт
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