Переводите пожалуста но мне осталось ещё перевести How many islands are there in the state of Hawaii

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Переводите пожалуста но мне осталось ещё перевести How many islands are there in the state of Hawaii
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько островов в штате Гавайи? (кто составлял вопрос? это ужас какой-то... так вообще не говорят!)
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