Выполни деление с остатком 33:16=

Математика
Выполни деление с остатком 33:16=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33:16=2(остаток1) проверка:16*2+1=33
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