Помогите пожалуйста лучше с чертижом Пожалуйста 1165 1167

Математика
Помогите пожалуйста лучше с чертижом Пожалуйста 1165 1167
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Гость:
Немного пониже надо опустить!
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