Помогите пожалуйста лучше с чертижом Пожалуйста 1165 1167
Математика
Помогите пожалуйста лучше с чертижом Пожалуйста 1165 1167
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немного пониже надо опустить!
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